Мир 01 мая 2023, 23:24 Постепенный отказ от доллара зафиксировали в МВФ Глава МВФ Георгиева: в мире наблюдается постепенный отказ от использования доллара Pixabay

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В мире зафиксирован постепенный отказ от использования долларов. На этот факт указала директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева на площадке аналитического Института Милкена в Вашингтоне. Ее слова передал ТАСС.

«Действительно, наблюдается постепенный отказ от доллара, однако я не вижу какой-либо альтернативы ему. Во всяком случае, не в ближайшее время», — заявила Георгиева.

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Директор МВФ отметила, что тема замены доллара в глобальном масштабе не вызывает особой озабоченности.

Многие страны взяли курс на отказ от американской валюты после введения многочисленных санкций против России. Антироссийские рестрикции пошатнули финансовую и банковскую сферы во всем мире.

Азиатский банкир Удай Котак ранее назвал доллар США «крупнейшим финансовым террористом». Позже он пояснил, что имел в виду непропорциональную власть резервной валюты.