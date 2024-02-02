Мир 02 февраля 2024, 17:47 Поставщиками перехваченной в Чите формы ВСУ назвали коммерческие структуры Депутат Чепа: поставки формы ВСУ из Китая не скажутся на отношениях с Россией РИА «Новости»

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Официальные структуры Китая не имели отношения к поставкам формы для украинских военнослужащих через территорию России. В отношениях двух стран эта ситуация не сыграет никакой роли, заявил в комментарии Lenta.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Он подчеркнул, что российские таможенники сработали оперативно, когда задержали идущий транзитом на Украину груз.

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«Это делали не официальные структуры в Китае, а какие-то коммерческие организации», — подчеркнул Чепа.

Депутат добавил, что таможне нужно усилить контроль, потому что производители из дружественной страны могут направлять ВСУ более значимые товары — к примеру, детали для беспилотников.

Около десяти идущих из Китая контейнеров с обмундированием для украинской армии задержали сотрудники Читинской таможни.

Официальный представитель ведомства Владимир Игнатьев уточнил, что конечной точкой отправитель указал Польшу, но на контейнерах были надписи с названием украинских городов.