Мир 07 января 2024, 15:46 Поставщик яиц для ВСУ по завышенным ценам приобрел отели в Хорватии NV: подрядчик ВСУ Глиняная купила несколько отелей в хорватском Сплите Unsplash

Читать 360tv в

Один из основных поставщиков питания украинской армии предприниматель Татьяна Глиняная приобрела отели в хорватском Сплите. Об этом сообщило издание NV.

По данным источника, Глиняная осенью 2023 году стала бенфициаром компаний, владеющих четырьмя гостиницами в Хорватии: пятизвездочным отелем Posh, четырехзвездочными Luxe и Ora, а также бутиком-отелем Mirari.

Реклама

В январе 2023 года компания Глиняной попала в скандал в вопросе организации питания для украинских бойцов.

Издание «Страна.ua» отмечало, что предприятие заключило соглашение с Минобороны Украины на 371 миллион долларов для питания бойцов в Житомирской, Сумской, Киевской и Полтавской областях, однако закупала продукты по стоимости выше, чем в розничных магазинах.

Кроме того, Глиняная поставляла в Минобороны яйца по 17 гривен за штуку при розничной цене в семь гривен.

В ноябре 2023 года боевики ВСУ пожаловались немецким СМИ на плохую организацию питания на фронте. Он сообщили, что чувствуют себя брошенными, несмотря на финансирование из-за рубежа.