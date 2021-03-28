Очередная неделя простоя Суэцкого канала вызовет серьезные перебои поставок в Европе

Еще одна неделя простоя Суэцкого канала из-за севшего на мель контейнеровоза Ever Given может привести к серьезным перебоям в поставках в Европе. В дальнейшем они приведут к ощутимым финансовым потерям.

Об этом заявил ТАСС руководитель морских исследований школы Флетчера при университете Тафтса (США) профессор Рокфорд Вайтц. Он подчеркнул, что убытки для экономики будут относительно небольшими, если контейнеровоз удастся снять с мели в течение двух-трех дней. В таком суда, которые ждут своей очереди, доставят товары с задержкой в семь-10 дней.

«Однако если вызволение судна займет еще неделю или больше, тогда в цепи поставок могут начаться финансово затратные перебои», — подчеркнул он.

Собеседник агентства уверен, что из-за простоя могут пострадать нефтеперерабатывающие заводы в Европе, ведь они зависят от регулярных поставок нефти с Дальнего Востока. Для этого традиционно использовали Суэцкий канал. Перебои в логистике могут привести к покупкам углеводородов на открытом рынке.

Кроме того, из-за простоя канала в Европе может возникнуть дефицит электроники и других товаров, которые импортируют из Азиатско-Тихоокеанского региона.

«Перебой заставит руководство Суэцкого канала пересмотреть свою операционную деятельность и, возможно, ввести дополнительные процедуры безопасности при навигации, такие как выделение дополнительных буксиров для больших судов, пересекающих канал», — уверен Вайтц.