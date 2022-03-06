«Французы снизят температуру в квартирах»: Евросоюзу предсказали кризис при отмене поставок российского газа

Страны Евросоюза не имеют альтернативного источника энергии, который может заменить российский газ. Об этом в интервью газете Les Echos заявила глава французского энергетического концерна Engie Катрин Макгрегор.

Она пояснила, что в случае отмены поставок газа из России Евросоюз переживет «ценовой шок», который скажется, как на простых жителях, так и на крупных производствах.

«Ресурсы, которыми мы сейчас располагаем, ограничены. Они не достаточны, чтобы заменить весь газ, который мы сейчас получаем из России», — пояснила Макгрегор.

По ее оценке, доля российского газа в общем потреблении Евросоюзом составляет 40%, а в некоторых странах Восточной Европы другого теплоносителя просто нет.

Глава Engie подчеркнула, что на сегодняшний день «Газпром» выполняет все свои обязательства, по заключенным контрактам. Но, пополнение запасов к газа к следующей зиме уже сейчас под вопросом. Если специальная операция на Украине затянется, то Евросоюзу нужно искать замену российскому газу. Но неизвестно, получится ли его найти за это время.

«Если мы не получим больше газа из России, то власти могут ограничить спрос, промышленности придется временно сократить потребление газа, а французам — уменьшить температуру в квартирах», — добавила Макгрегор.

Она отметила, что полный переход на уголь невозможен из-за его влияния на климат. Кроме того, основной экспорт этого вида топлива также идет из России.