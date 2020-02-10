В Белоруссии рассчитали стоимость поставок нефти из России

Когда Белоруссия платила за российскую нефть половину мировой цены, это имело экономический смысл, заявил вице-премьер страны Дмитрий Крутой. Из-за налогового маневра в нефтяной сфере ее стоимость растет и для Минска в 2024 году полностью сравняется с мировой.

Об этом высокопоставленный белорусский чиновник заявил агентству «Белта». По его мнению, цена для Минска должна формироваться на одинаковых принципах с западными потребителями.

«Сейчас цена для нас на 17% ниже мировой, это только на размер пошлины. А если мы пошлину уберем и возьмем чистую цену между компаниями, то она, по сути, мировая. А российские компании говорят: вы нам еще премии заплатите», — сказал Крутой.

Он напомнил, что из-за налогового маневра стоимость российской нефти для Белоруссии постоянно растет. Чиновник уточнил, что имеет в виду стоимость нефти марки Brent. Российские компании добавляют к ней премию и увеличивают цену.

Крутой считает «сумасшествием» платить премию при такой цене. По его мнению, российские компании могут поставлять Минску нефть и без нее. Чиновник уверен, что белорусский рынок выгоден крупным компаниям даже с учетом того, что объемы будут меньшими.

Россия и Белоруссия 9 февраля договорились по вопросу поставок нефти без индивидуальных условий, по ценам мирового рынка.