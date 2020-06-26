Немецкий дилер Lada требует возобновления поставок автомобилей

Официальный дистрибьютора в ФРГ Lada Deutschland GmbH опубликовал обращение с просьбой возобновить продажи автомобилей LADA в Германию и остальной Европейский союз. Документ адресован «АвтоВАЗу», альянсу Renault–Nissan–Mitsubishi, Минэкономразвития и даже посольству РФ в Берлине.

К петиции присоединились без малого 1,2 тысячи человек. Ее составители утверждают, что это важно сделать, «поскольку Lada предлагает широкий спектр нишевых моделей, которые, во-первых, каждому доступны, во-вторых, уже примерно 40 лет имеют фанатов и постоянный круг покупателей в Германии и ЕС».

Обращение поддержал официального ритейлер марки в Германии, пишет РИА ФАН.

Ранее сообщалось, что поставки Европейских союз автомобиля Lada 4×4 (Niva) окончательно прекращены. В 2019 году «АвтоВАЗ» объявил, что Lada будет постепенно сокращать поставки машин в ЕС. Но российские внедорожники продолжают отправлять на европейский рынок полулегально.