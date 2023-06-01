Мир 01 июня 2023, 01:25 Поставляемый США на Украину Javelin нашли у мексиканского боевика Milenio: у мексиканского боевика обнаружили поставляемый США на Украину Javelin РИА «Новости»

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У мексиканского боевика заметили противотанковый ракетный комплекс FGM-148 Javelin производства США, который американские власти активно поставляли на Украину. Об этом сообщила газета Milenio.

Журналисты опубликовали видеофрагмент на YouTube, вероятно, снятый на шоссе в Матаморосе, штат Тамаулипас. На нем видно мужчину в бронежилете с изображением логотипа Los Escorpiones, ячейки «Картеля залива». У снятого боевика был автомат АК-47 и американский ПТРК.

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В последний раз это оружие видели в руках у мексиканцев в 2020 году. Тогда американские власти провели разбирательство, в ходе которого выяснилось, что боевики Мексики получали эти вооружения с помощью экс-конгрессмена из Гондураса.

США отправили Украине десятки тысяч комплексов Javelin. Как заявляли СМИ, определенная часть из поставляемой техники моментально появилась на черном рынке. Стоимость вооружений варьируется от 20 до 60 тысяч американских долларов, ракеты к Javelin продаются примерно за 30 тысяч.

Еще 10 апреля постпред России при ООН Василий Небензя напомнил Западу, что поставляемая им техника на Украину попадает в руки террористов и организованной преступности, которые покупают ее на черных рынках. Уже тогда в разных европейских государствах было замечено оружие, которое изначально направлялось киевскому режиму.