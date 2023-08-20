Мир 20 августа 2023, 11:27 Поставляемую ВСУ западную технику сравнили с мусором Экс-разведчик Риттер: поставляемая ВСУ западная техника оказалась хуже советской Ministry of Defense of Ukraine

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США поставили Украине военную технику, которая в бою оказалась хуже даже старого советского вооружения. Поэтому оказанная поддержка ВСУ стала настоящим вредом. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

США продолжили поставлять ВСУ танки и не предоставлять средства для их модернизации. Риттер подчеркнул, что подобный подход лишь усугубил ситуацию внутри армии Украины.

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Соединенным Штатам следовало бы отправлять старое, но уже модернизированное советское вооружение, которым украинские военные умеют пользоваться.

«Но мы продолжаем поставлять эту новую для них технику — они не знают, как ее использовать, они неправильно применяют ее», — указал Риттер.

Он назвал такое вооружение «стопроцентным мусором».

Ранее генерал ВВС США Джеймс Хекер истребители F-16 окажутся бесполезными для ВСУ. По его словам, летательные аппараты не станут «серебряными пулями» в зоне СВО, так как ВС России быстро научатся уничтожать их.