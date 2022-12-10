Мир 10 декабря 2022, 01:58 Поставляемое Украине оружие стало чаще попадать в третьи страны — Небензя Постпред РФ Небензя: в третьи страны попадает поставляемое Украине оружие РИА «Новости»

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Поставки оружия, направляемого Украине, в третьи страны растут. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя. Его слова привели «Известия».

«Ситуация уже настолько вышла из-под контроля, что вооружения, предназначенные для Киева, всплывают на черном рынке не только в Европе, но и на Ближнем Востоке, и в Африке», — сказал он.

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Небензя назвал отдельной больной темой расползание предназначенного для Украины оружия по всему миру. Он напомнил, что Россия уже предупреждала об угрозе попадания оружия в руки преступников и террористов. Как подчеркнул российский постпред, речь идет не о домыслах, а фактах, которые опираются на заявления европейских правоохранителей.

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Ранее Россия запросила заседание Совета безопасности ООН из-за поставок Западом оружия на Украину. Небензя подчеркнул, что проблема поставок оружия создает реальную международную угрозу. Сложившаяся ситуация подрывает безопасность и заслуживает особого внимания Совбеза ООН.