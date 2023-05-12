Мир 12 мая 2023, 13:17 Поставленным Украине танкам Challenger 2 предрекли уничтожение Экс-офицер разведки США Риттер: российские войска уничтожат танки Challenger 2 на Украине Википедия

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Танки Challenger 2, которые Великобритания поставила Украине, уничтожат российские войска, как только техника вступит в бой. Таким прогнозом поделился офицер разведки Корпуса морской пехоты (КМП) США в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty.

Бывший американский военнослужащей назвал хорошей новостью, что украинцам поставили всего 14 Challenger 2. По словам Риттера, у этих танков «никакая живучесть». Отставной офицер разведки предрек технике уничтожение в первом же бою.

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«Танки Challenger 2 сожгут так же, как и любой другой украинский танк», — заявил бывший разведчик КМП США.

Вооруженные силы России готовы противостоять любой западной технике, которую применяет украинская армия, отметил Риттер. Что касается снарядов с обедненным ураном, то их использование навредит самим украинцам, добавил экс-разведчик. Загрязнение территории в этом случае будет как при катастрофе на Чернобыльской АЭС.

Ранее заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак раскритиковал передачу Украине снарядов с обедненным ураном. По его словам, всемирную организацию обеспокоило поступление таких боеприпасов в распоряжение ВСУ.