Мир 24 апреля 2023, 00:37 Поставленные на Украину самолеты МиГ-29 оказались неисправны — СМИ Economist: поставленные Словакией и Польшей МиГ-29 на Украину оказались неисправны Викимедиа

Читать 360tv в

Переданные властями Словакии и Польши для нужд ВСУ самолеты МиГ-29 оказались в неисправном состоянии, сообщил британский журнал The Economist. По данным источников издания, в сложившейся ситуации Украине необходимы дополнительные истребители, и такие могли бы найти в Швеции.

Журналисты напомнили, что ранее советник командования ВВС Украины Юрий Игнат говорил о нехватке самолетов, которые могли бы заменить наземную систему ПВО, не справляющуюся со своими задачами.

Реклама

«За последние недели Польша и Словакия поставили около восьми самолетов МиГ-29 <…> Многие из самолетов не находятся в летном состоянии и используются для запасных частей», — отметили авторы статьи.

Они добавили, что идеальным для Украины вариантом могли бы стать шведские Gripen. Однако власти страны не станут делиться самолетами, потому что на вооружении самой Швеции их осталось не так много, уточнило издание.

Ранее стало известно, что Словакия исполнила обещание и передала для нужд ВСУ все обещанные МиГ-29. В Минобороны республики отметили, что речь идет о 13 истребителях.