Мир 06 июля 2023, 13:12 Поставленное на Украину оружие нашли у протестующих французов Захарова заявила о применении протестующими французами переданного Украине оружия РИА «Новости»

Читать 360tv в

Оружие, которое западные страны передали Украине, вернулось в государства Европы. В частности, его использовали участники беспорядков во Франции. С таким заявлением в ходе брифинга выступила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Она подчеркнула, что это эффект бумеранга, когда переданные Францией средства для поддержки украинских нацистов стали бить по ее собственному народу.

Реклама

«Оружие, поставленное Киеву, оказалось в руках как раз тех самых протестующих и применяется против полиции там, во Франции», — заявила Захарова.

Представитель МИД добавила, что, поддерживая ультраправые идеи на Украине, страны Европы подстегнули рост националистических настроений у себя, где активизировались продвигающие радикальные идеи политики и движения.

Захарова подчеркнула, что, по многочисленным данным СМИ, непосредственное участие в охвативших Францию беспорядках принимали участие неонацистские группировки. Она призвала власти европейской страны задуматься о своих действиях.

О возможностях попадания оружия НАТО, которое получила Украина, в руки протестующих французов написал в своей колонке колумнист сайта AgoraVox Патрис Браво. Он заявил, что бесконтрольный оборот вооружения на Украине уже наводнил черные рынки Европы. Поэтому риск, что погромы во Франции перерастут в масштабные перестрелки, очень велик.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен в минувшую среду, 5 июля, объявил, что беспорядки на всей территории страны прекратились.

Массовые погромы охватили страну после убийства сотрудником полиции 17-летнего водителя алжирского происхождения, который отказался остановить машину. Несколько дней подряд участники протестов крушили и грабили магазины и банки. По предварительным подсчетам, общий ущерб составил более одного миллиарда евро.