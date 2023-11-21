Мир 21 ноября 2023, 08:30 Поставленная ВСУ западная техника начала выходить из строя Марочко: ВСУ испытывают серьезные проблемы с западным вооружением и техникой

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Серьезные проблемы с поставленными Западом вооружением и техникой начались в вооруженных силах Украины. Об этом рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале со ссылкой на собственные источники.

По его словам, интенсивность использования и ненадлежащее техническое обслуживание привели к тому, что огромное количество поставленной западными союзниками бронетехники и артиллерийских орудий начало выходить из строя.

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«В частности, у более 60% бронетранспортеров выработан моторесурс, и они нуждаются в капитальном ремонте», — указал он.

Износ стволов гаубиц, имеющихся в распоряжении ВСУ, приближается к критической отметке. Из-за этого противник почти не может вести прицельный огонь, уточнил подполковник.

По словам Марочко, украинская армия столкнулась и с такой проблемой, как «разношерстность» поставляемого оружия. ВСУ просто не хватает специалистов по ремонту.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что Украина имеет достаточными ресурсами, чтобы сражаться зимой. США, по его ловам, продолжат поддерживать ВСУ.