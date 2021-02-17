Украина пообещала полностью перекрыть поставку воды в Крым

Киев намерен достроить дамбу на Северо-Крымском канале, которая позволит полностью перекрыть поставки пресной воды на полуостров. Как сообщил «Интерфакс», с таким заявлением выступил постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич.

По словам чиновника, Киев не восстановит подачу воды на полуостров, пока Крым снова не войдет в состав Украины.

«Дамбу на Северо-Крымском канале намерены достроить. Это должно максимально исключить попадание воды во временно оккупированный Россией Крым. Также это должно улучшить меры по мелиорации Херсонщины», — заявил Корниевич.

По его словам, работы по завершению строительства дамбы продолжатся на 107-м километре канала.

До 2014 года пресная вода поступала в Крым с материковой части Украины через Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. После вхождения полуострова в состав России водоснабжение полуострова прекратилось в одностороннем порядке.

Вопрос с водой решается за счет водохранилищ и подземных источников. Но в последний год в ряде регионов полуострова начался дефицит с водоснабжением. Правительство России разработало комплексный план, который позволит доставлять в Крым до 310 тысяч кубометров воды в сутки. На работы выделят 48 миллиардов рублей и завершат к 2024 году. В начале этого года на полуострове начали строить опреснительную установку.