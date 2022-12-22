Мир 22 декабря 2022, 11:04 Поставку Украине ПВО Patriot сочли прямым вовлечением США в конфликт Сенатор Косачев назвал поставку комплексов Patriot ВСУ шагом к вовлечению США в конфликт РИА «Новости»

Читать 360tv в

Россия может рассматривать поставку Украине комплексов противовоздушной обороны Patriot в качестве шага к прямому вовлечению США в этот конфликт. Об этом вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев написал в своем Telegram-канале.

«В любом случае, что бы ни утверждал президент США про оборонительное оружие, мы имеем полное право рассматривать эту поставку как еще один весомый шаг к прямому вовлечению Америки в этот конфликт», — отметил сенатор.

Реклама

Вице-спикер Совета Федерации призвал американские власти не проверять, где эти шаги «перейдут в качество».

Реклама

Политик обратил внимание, что поставки оружия стали ключевой темой визита президента Украины Владимира Зеленского в США. Он отметил, что Patriot — мощный комплекс, но ВСУ обещают передать только одну батарею.

В рамках какой программы это будет сделано, пока неизвестно: нет ясности по срокам и условиям поставки. Кроме того, непонятно, как оружие будет обслуживаться, так как подготовка расчета занимает много месяцев.

Президент Украины не достиг цели своего визита в США: не получил современное оружие для наступления.