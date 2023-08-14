Мир 14 августа 2023, 20:44 Поставку новых «супедронов» Украине подтвердили в Германии Rheinmetall: разведывательные беспилотники Luna NG поступят на Украину до конца года РИА «Новости»

Читать 360tv в

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall подтвердил, что Украина получит беспилотный комплекс Luna NG для ведения воздушной разведки до конца 2023 года. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на релиз компании.

«Беспилотный летательный аппарат нового поколения для ближней разведки теперь будут использовать на Украине. Еще в 2023 году дюссельдорфский технологический концерн по заказу ФРГ поставит систему для ведения воздушной разведки», — отметили в релизе.

Реклама

Ранее стало известно, что поставкой Luna NG будет заниматься немецкий оборонный концерн Rheinmetall. По данным СМИ, ВСУ также получат модификацию для переноски оружия.

Новые немецкие БПЛА способны обеспечивать работу сети LTE, перехватывать или глушить связь. Беспилотник Rheinmetall имеет максимальную высоту полета в пять тысяч метров и дальность разведки в несколько сотен километров.