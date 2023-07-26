Мир 26 июля 2023, 04:13 Поставку кассетных бомб назвали в Китае «ночным кошмаром» для украинцев CGTN: поставка кассетных бомб из США станет для украинцев ночным кошмаром на долгие годы РИА «Новости»

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США совершили огромную ошибку, решив отправить на Украину кассетные боеприпасы. Их использование обернется для украинцев ночным кошмаром. Такое заявление сделал обозреватель CGTN Синь Пин.

«Поставка кассетных бомб Украине станет кошмаром для украинцев, который будет преследовать их долгие годы. Это также обнажит шрамы на лицах народов Лаоса, Косово, Ирака и так далее», — заявил он.

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Автор статьи отметил, что даже некоторые союзники Америки выразили протесты и нежелание быть причастными к этому поступку.

Синь Пин также напомнил, что еще в 2022 году занимавшая пост пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки заявила, что использование кассетных бомб считается военным преступлением. А уже год спустя американские власти решают отправить их на Украину.

По его мнению, то, о чем заботятся американские политики, — это не жизни украинцев. Они просто хотят победить Россию, заключил журналист.

На прошлой неделе под обстрел кассетными боеприпасами попала группа российских военкоров. Один из них — корреспондент РИА «Новости» Ростислав Журавлев — погиб от полученных ранений. Еще трое пострадали, сейчас они находятся в больницах.