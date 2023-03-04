Мир 04 марта 2023, 23:53 Поставку истребителей Украине назвали делом времени Премьер Латвии Кариньш назвал делом времени поставку истребителей Украине РИА «Новости»

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Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил. что поставки Украине истребителей являются лишь вопросом времени. По его словам, которые привел немецкий журнал Spiegel, если Украине нужны боевые самолеты, то она должна их получить.

«Поставка боевых самолетов — это всего лишь вопрос времени. Я не понимаю, почему Запад не должен поставлять истребители», — сказал политик.

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Латвийский премьер отметил, что если бы у его страны были бы самолеты и танки, то республика непременно бы передала их Киеву.

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Кариньш также высказал твердое убеждение, что Украина должна стать членом Евросоюза «при выполнении всех условий вступления» в объединение. Киеву также надо вступить в НАТО, считает чиновник.

«Переговоры по этому поводу должны начаться как можно скорее, еще во время боевых действий. Украина должна стать также членом НАТО», — сказал глава правительства прибалтийской республики.

Украинский президент Владимир Зеленский рассмеялся при словах латвийского коллеги Эгилса Левитса о восстановлении территориальной целостности Украины после победы ВСУ. Его улыбку вызвали слова Левитса о том, что диктовать условия, на которых будет подписано мирное соглашение, может только Украина.