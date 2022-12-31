Мир 31 декабря 2022, 11:11 Поставки ЗРК Patriot Украине сочли угрозой ВС США RT: конгрессмены решили оценить последствия для ВС США от передачи Patriot Украине Скриншот с видео / YouTube

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Исследовательская служба конгресса США заявила, что поставка зенитно-ракетные комплексов (ЗРК) Patriot на нужды ВСУ может иметь неприятные последствия для ВС Соединенных Штатов. Такой информацией поделились журналисты RT со ссылкой на документ.

По их данным, речь идет о текущей и последующих партиях поставок этого типа оружия.

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«[Они] представляют проблемы, которые возникнут перед конгрессом как в законодательной, так и надзорной сферах его деятельности», — написали авторы документа.

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Они отметили, что изъятие этих комплектов с баланса Центрального или Индо-Тихоокеанского командования Вооруженных сил США угрожает этим направлениям безопасности Соединенных Штатов. В частности, авторы документа увидели риск возникновения проблем в области подготовки и модернизации.

Также конгрессменам указали на высокую стоимость ЗРК такого типа. По мнению авторов документа, союзники США по НАТО могут не захотеть передавать Patriot на нужды ВСУ. Кроме того, американским законотворцам рекомендовали указать, против какого вооружения могут применяться эти ЗРК.