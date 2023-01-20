Мир 20 января 2023, 19:14 Поставки Западом оружия Украине приведут к эскалации конфликта Захарова: поставки Западом новых вооружений ВСУ неизбежно повысят риск эскалации конфликта РИА «Новости»

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Страны Запада своими заявлениями о необходимости поставлять ВСУ любое оружие, в том числе способное поражать цели в Крыму, повышают ставки в конфликте. Его эскалация в таком случае неизбежна, отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее слова привела пресс-служба министерства.

Внимание Захаровой привлекла публикация The New York Times о том, что администрация США обсуждает варианты поставок Украине дополнительных вооружений для удара по полуострову Крым. Кроме того, она напомнила о призыве главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен к партнерам предоставить киевскому режиму «любое оружие, которое он способен использовать».

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«Расцениваем все это как откровенное провокационное подстрекательство Запада и повышение ставок в конфликте, что неизбежно приведет к увеличению жертв и опасной эскалации», — отметила дипломат.

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Президент США Джо Байден поручил выделить Украине дополнительные 2,5 миллиарда долларов на военную помощь. В новый пакет вошли зенитно-ракетные системы NASAMS и восемь систем противовоздушной обороны Avengers.