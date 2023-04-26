26 апреля 2023, 10:54
Поставки ВСУ снарядов с обедненным ураном сочли маслом в огонь украинского кризиса
МИД КНР: Китай выступает против подливания масла в огонь в ситуации на Украине
МИД КНР прокомментировал поставки Великобританией Украине снарядов с обедненным ураном. Китайские власти считают, что участники конфликта на Украине должны способствовать снижению напряженности, а не подливать масла в огонь. Такое заявление сделала официальный представитель МИД КНР Мао Нин в комментарии ТАСС.
«Что касается украинского кризиса, то заинтересованные стороны должны охлаждать напряженную ситуацию, а не подливать масла в огонь», — сказала дипломат.
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Она уточнила, что все участники должны способствовать мирному решению конфликта, а не его дальнейшей эскалации.
Во вторник стало известно, что Великобритания подтвердила отправку Украине снарядов для танков Challenger 2, в числе которых есть и боеприпасы с обедненным ураном. При этом власти Объединенного Королевства заявили, что не будут отслеживать их применение.
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