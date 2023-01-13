Мир 13 января 2023, 01:57 Поставки вооружения на Украину в Эстонии назвали «путем к миру» Премьер Эстонии Каллас: дополнительные поставки вооружения на Украину — это путь к миру Премьер-министр Эстонии Кая Каллас / РИА «Новости»

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Поставки дополнительного вооружения на Украину являются «путем к миру», заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас на встрече с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем в Таллине. Ее речь опубликовали на официальном сайте правительства страны.

«Мы увидели, что несколько стран объявили о новых и эффективных поставках военной помощи Украине. Продолжаю повторять свой призыв к союзникам и партнерам — посмотрите на свои запасы и направьте оружие на Украину. Это путь к миру», — приводит слова Каллас пресс-служба.

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Премьер Эстонии агитировала за новые антироссийские меры: в основном они касаются санкций против российских энергоносителей. Она призвала снизить потолок цен на нефть из РФ.

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Эстония пообещала Украине «максимальную военную помощь». Об это говорили президенты Алар Карис и его украинский коллега Владимир Зеленский.

Кроме того, Эстония готова создать прецедент с кражей российских денег. Правительство намерено предоставить юридически обоснованный план захвата замороженных российских активов для передачи средств Украине. Доктор экономических наук Алексей Зубец рассказал, к чему приведет такое решение.