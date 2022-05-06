Поставки вина в Россию из Латинской Америки и Бразилии могут увеличиться

Кандидат экономических наук Александр Данилов предположил, что в ближайшее время не только Китай, Индия и Турция, но и Латинская Америка и Бразилия увеличат поставки вина в Россию. Об этом написала «Экономика сегодня».

«Я думаю, что никакого дефицита зарубежных алкогольных напитков в России не будет. Экспортные отношения между странами — это всегда большие деньги, прибыль, рабочие места и в целом функционал экономики государства, которое может экспортировать и может импортировать. Связи РФ никогда не ограничивались ЕС или США, у нас всегда было много партнеров. И сейчас мы можем предложить им, скажем так, освободившиеся места и ниши на нашем внутреннем рынке», — сказал Данилов.

Он отметил, что вина из этих стран вполне могут реализовываться по невысоким ценам. Также не стоит забывать о продукции из Крыма и Краснодарского края, где производится не менее качественное вино, добавил Данилов.