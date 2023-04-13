13 апреля 2023, 08:11
Поставки в Россию еще одного датского препарата от диабета прекратят с 2024 года
Датская компания Novo Nordisk прекратит поставки в Россию препарата от диабета «Ребелсас»
Датская компания Novo Nordisk проинформировала Росздравнадзор о прекращении поставок препарата для диабетиков «Ребелсас» в Россию с 2024 года. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе надзорного ведомства.
«ООО „Ново Нордиск“ официально оповестил Росздравнадзор о прекращении поставок препарата „Ребелсас“ (МНН Семаглутид) с 2024 года», — уточнили в сообщении.
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В Росздравнадзоре обратили внимание, что в России есть аналоги этого лекарства с действующим веществом семаглутид.
Ранее Novo Nordisk перестала поставлять в Россию препарат от диабета «Оземпик». В его основе также семаглутид.
Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Ольга Деревянко заявила, что прекращение поставок препарата «Оземпик» станет проблемой для диабетиков так как антироссийские санкции отражаются на фармакологической отрасли, отечественные компании начали разработку аналогов импортных препаратов.
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