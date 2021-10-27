Если Турция будет поставлять Украине боевые дроны, то ситуация на линии соприкосновения в Донбассе дестабилизируется. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«У нас действительно особые хорошие отношения с Турцией, но в данном случае, к сожалению, подтверждаются наши опасения о том, что поставки подобных видов вооружений украинским военным могут потенциально привести к дестабилизации ситуации на линии соприкосновения», — приводит РИА «Новости» слова руководителя кремлевской пресс-службы.

Песков объяснил, что такие ударные дроны могут применять в Донбассе, что лишь усугубит внутриукраинскую проблему.

Ранее Генеральный штаб Вооруженных сил Украины показал турецкий боевой дрон Bayraktar в действии. На видео непонятно, где украинские военные применили беспилотник. По сообщению ведомства, беспилотник уничтожил артиллерийское орудие самонаводящейся ракетой. В Генштабе уверили, что летательный аппарат не пересекал линию соприкосновения в Донбассе.