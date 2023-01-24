Эксклюзив 24 января 2023, 13:44 Поставки танков НАТО не изменят ситуацию в зоне спецоперации Военный эксперт Кошкин призвал не опасаться технического персонала для танков НАТО

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Поскольку текущий личный состав ВСУ не способен обслуживать танки, которые страны НАТО готовят к отправке, для этого А льянс отправит в зону спецоперации как минимум 300 иностранцев — специалистов по ремонту и ТО этого вида вооружений. Военный эксперт, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин в беседе с «360» отметил, что этих представителей военной сферы нельзя считать наемниками.

«Это специалисты, которые занимаются ремонтом и обслуживанием. Их отправят не линию соприкосновения, а в тыл. Это люди мирной профессии», — отметил он.

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По его словам, вся работа по ремонту и обслуживанию ведется за пределами зоны спецоперации. Поврежденный танк отгоняют в тыл: там его чинят, а затем возвращают на линию огня.

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Также Кошкин оценил опасность поставки танков НАТО на баланс ВСУ.

«Глава украинской армии Валерий Залужный запросил 700 БМП, 500 гаубиц и 300 танков. С их помощью он намерен вернуть все к состоянию о спецоперации. Но на деле это не более, чем бравурные заявления», предположил военный эксперт.

Кошкин предположил, что ВСУ не хватит вооружения для наступательных действий даже после прибытия техники от НАТО. Также он напомнил, что у украинской армии осталось около 140 танков времен СССР.

«Такое количество техники не позволяет кардинально изменить ситуацию на поле боя. Максимум, что ВСУ сделают — залатают прорехи в обороне», — сказал Кошкин.

Он отметил, что сторонники Украины активно меняют подход к поведению в зоне спецоперации.

«Если до этого ВСУ брали Javelin и оценивали ведение боевых действий как сдерживающее, то сейчас речь идет о наступательных маневрах», — поделился военный эксперт.

Также собеседник «360» отметил, что до сих пор не ясны сроки поступления танков НАТО на баланс подразделений ВСУ, участвующих в спецоперации. По его словам, поставку могут организовать в конце февраля или начале марта.