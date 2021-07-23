Поставки «Спутника V» в Аргентину ускорят

Минздрав Аргентины договорился с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) ускорить поставки «Спутника V» в страну. Об этом министерство и фонд сообщили в совместном заявлении.

«После состоявшейся сегодня виртуальной встречи между Министерством здравоохранения (Аргентины) и командой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) мы подтверждаем нашу совместную работу по обеспечению и ускорению поставок вакцины „Спутник V“ в Аргентину», — привело РИА «Новости» цитату из заявления.

Стороны отметили, что верят в возможность решения проблем положительным путем. Также в документе пообещали выполнить все обязательства.

Ранее издание La Nacion со ссылкой на письмо советника аргентинского президента Сесилии Николини сообщило, что Аргентина потребовала срочно доставить дозы второго компонента вакцины. Просьбу озвучили РФПИ согласно контракту. Власти страны заявили, что могут расторгнуть договор на поставку препарата.

После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что речь идет не о срыве поставок, а задержке. Он подчеркнул, что российские власти в первую очередь занимаются вакцинацией жителей своей страны.