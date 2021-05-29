Поставки российской нефти в США установили рекорд

В марте Россия поставила в Соединенные Штаты рекордный объем нефти и нефтепродуктов впервые за 12 лет. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).

В документах говорится, что объем импорта нефти из России вырос по сравнению с февралем в 1,8 раза — до 22,938 миллиона баррелей. В июле 2009 года РФ поставила в Штаты 23,484 миллиона баррелей.

РФ стала второй страной в списке крупнейших экспортеров черного золота в США. На первом месте Канада (139,869 миллиона баррелей нефти и продуктов из нее). Мексика опустилась на третье место со второго (17,616 миллиона баррелей), Саудовская Аравия заняла четвертое место (10,868 миллиона баррелей).

Как отметили в EIA, импорт нефти в США в марте вырос на 20%, до 8,288 миллиона баррелей в сутки, а экспорт — на 0,2%, до 7,679 миллиона. Ранее в управлении сообщили, что Соединенные Штаты первый раз с 1991 года импортировали нефть и нефтепродукты из Ирана.