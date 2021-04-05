Поставки российского газа в Германию в феврале выросли на две трети

В феврале 2021-го Германия закупила на 63,3% российского газа больше, чем за аналогичный период прошлого года. Поставки голубого топлива, по сравнению с январем, выросли на 13,4%.

Поставки газа немцам достигли 4,634 миллиарда кубическим метров, сообщил ТАСС со ссылкой на данные ФТС России. Германия является традиционным лидером по объему закупок российского трубопроводного газа среди европейских государств.

В годовом выражении в феврале быстро рос экспорт российского газа в Сербию: показатель увеличился на 52,3% — до 238,7 миллиона кубических метров. Греция подняла его на 35,9% — до 225,4 миллиона кубов, Болгария — на 32,2%, до 216,73 миллиона. У Венгрии прирост составил 32,9% — 405,3 миллиона кубических метров.

На 77,5%, 25% и 18% снизили в феврале закупки газа у России в годовом выражении Италия, Австрия и Франция. Итальянцам в последний месяц зимы поставили 225,16 миллиона кубов российского газа, австрийцам — 709,4 миллиона, французам — 850,1 миллиона.

Поставки голубого топлива в Белоруссию в феврале показали рост на 13%. В январе — на 3,2%, до 1,962 миллиарда кубических метров.

Турция получила на 115,5% российского газа больше, чем годом ранее: 2,413 миллиарда против 1,12 миллиарда кубов. При этом к январю 2021-го экспорт топлива из РФ Анкаре снизился на 11,4%.