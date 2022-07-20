Поставки российского газа назвали спасением для Германии

Германия избежит энергетического кризиса в зимний период, если поставки газа из России вернутся на прежний уровень. Об этом РИА «Новости» сообщил депутат бундестага Евгений Шмидт.

По его словам, применение дешевого трудного газа из трубопровода «Северный поток» полностью отвечает национальным интересам ФРГ и поможет избежать энергокризиса в предстоящий зимний период.

«На поставках энергоносителя из России не в последнюю очередь зиждется благополучие страны», — заявил депутат.

Шмидт призвал правительство Германии стремиться выстраивать теплые отношения с Россией без санкций, внешнеполитических ультиматумов и угроз.

Накануне президент России Владимир Путин предложил решить проблему энергетического кризиса в Европе запуском газопровода «Северный поток-2».