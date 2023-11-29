Мир 29 ноября 2023, 15:45 Поставки процессоров Intel и AMD в Россию снизились «Коммерсант»: поставки процессоров Intel и AMD в Россию снизились на 64 и 70% Ralf Hirschberger/dpa/globallookpress

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Поставки процессоров Intel и AMD в Россию за первые 10 месяцев года резко снизились. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на IT-холдинге Fplus.

«Участники рынка среди возможных причин называют избыточные закупки компонентов в 2022 году, снижение производства оборудования в РФ, инфляцию и подорожание кредитов», — уточнили журналисты.

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Поставки процессоров Intel сократились на 64% — до 178 тысяч штук, а AMD — на 70%, до 35 тысяч штук.

В России также есть собственные процессоры — «Байкал» и «Эльбрус», которые используют в госаппарате и военной, космической и оборонной промышленности.

Ранее американская компания Intel открыла пользователям из России доступ к скачиванию программного обеспечения для своих процессоров. Пользователи могут загрузить Intel Driver and Support Assistant. Компания Microsoft также вернула россиянам возможность устанавливать Windows.