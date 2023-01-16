Мир 16 января 2023, 11:21 Поставки по «Силе Сибири» в Китай достигли рекордного уровня в 2022 году Вице-премьер Новак: в 2022 году Россия поставила в КНР рекордные 15,5 миллиарда кубов газа РИА «Новости»

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Россия в 2022 году поставила в Китай рекордные 15,5 миллиарда кубометров газа по газопроводу «Сила Сибири». Об этом на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным сообщил вице-премьер Александр Новак, написал ТАСС.

«Россия увеличила поставки в Китайскую Народную Республику по газопроводу „Сила Сибири“, общий объем в 2022 году составил рекордные 15,5 миллиарда кубометров», — сказал он.

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Глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщал, что концерн с 1 января вышел на принципиально новый уровень транзита энергоносителя в Китай. По его словам, в 2022 году Россия значительно превысила контрактные обязательства, а поставки шли сверх предусмотренных соглашений.

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Всего по итогам 2022 года «Газпром» добыл 412,6 миллиарда кубометров газа, что на 20% меньше, чем в 2021 году.

Агентство Bloomberg сообщало, что поставки российского газа в 2022 году на ключевые зарубежные рынки снизились почти вдвое, достигнув самой низкой точки после начала столетия.