Мир 27 января 2024, 19:17 Поставки оружия ВСУ в Германии назвали бесчеловечными Вагенкнехт: даже генералы ВСУ перестали верить в победу Киева Freepik

Читать 360tv в

Депутат бундестага Сара Вагенкнехт раскритиковала поставки оружия Киеву и призвала решать ситуацию на Украине с помощью переговоров. Такое заявления она сделала во время учредительного съезде своей партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» в Берлине, сообщило РИА «Новости».

«Украинцы должны продолжать страдать и умирать „за нашу свободу“, а мы будем снабжать их оружием до победы, в которую уже даже не верят украинские генералы», — сказала она.

Реклама

Вагенкнехт назвала украинский конфликт бизнесом для немецких лидеров. По ее словам, руководство страны делит сферы влияния по части оборонных заказов и продажи оружия.

Политик указала на необходимость закончить конфликт на Украине переговорами.

«И это было бы возможно, если бы мы этого действительно хотели», — добавила она.

Германия также ждет удачного момента, чтобы выйти из-под американского влияния и восстановить отношения с РФ. Об этом заявил директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев в эфире YouTube-канала.