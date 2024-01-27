27 января 2024, 19:17
Поставки оружия ВСУ в Германии назвали бесчеловечными
Вагенкнехт: даже генералы ВСУ перестали верить в победу Киева
Депутат бундестага Сара Вагенкнехт раскритиковала поставки оружия Киеву и призвала решать ситуацию на Украине с помощью переговоров. Такое заявления она сделала во время учредительного съезде своей партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» в Берлине, сообщило РИА «Новости».
«Украинцы должны продолжать страдать и умирать „за нашу свободу“, а мы будем снабжать их оружием до победы, в которую уже даже не верят украинские генералы», — сказала она.
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Вагенкнехт назвала украинский конфликт бизнесом для немецких лидеров. По ее словам, руководство страны делит сферы влияния по части оборонных заказов и продажи оружия.
Политик указала на необходимость закончить конфликт на Украине переговорами.
«И это было бы возможно, если бы мы этого действительно хотели», — добавила она.
Германия также ждет удачного момента, чтобы выйти из-под американского влияния и восстановить отношения с РФ. Об этом заявил директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев в эфире YouTube-канала.
Германия
Оружие
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
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