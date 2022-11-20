Мир 20 ноября 2022, 21:11 Поставки оружия Украине привели к снижению помощи нуждающимся странам Основатель Microsoft Гейтс заявил, что из-за конфликта на Украине страдают страны Африки Unsplash

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Европейские страны перестали помогать беднейшим государствам Африки, переключив все внимание на Украину. Об этом заявил предприниматель Билл Гейтс во время визита в Кению. Его слова привел телеканал CNN.

Выделение военной помощи Украине серьезно истощили бюджеты европейских государств. Поэтому многие из них существенно сократили помощь африканским странам, отметил миллиардер.

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«Европейские бюджеты сильно пострадали от конфликта на Украине, поэтому сейчас помощь беднейшим странам снижается. В течение нескольких лет она снизится еще больше», — сказал он.

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Многие благотворительные фонды вовсе стали перенаправлять средства на Украину, забросив другие страны, сообщил телеканал. Гуманитарные группы в Африке пытаются бороться с этой тенденцией.

Гейтс пообещал выделить Африке семь миллиардов долларов в течение следующих четырех лет. Основную часть средств направят Нигерии.

Авторы статьи отметили, что африканский континент может столкнуться с продовольственным кризисом по нескольким причинам. На ситуацию влияют засуха, последствия пандемии и украинский кризис.

Ранее бизнесмен рассказал, что Фонд Билла и Мелинды Гейтс сотрудничает с временным правительством «Талибана»* для борьбы с полиомиелитом в Афганистане. Он сообщил, что собирается направить 1,2 миллиарда долларов на борьбу с этим заболеванием.

* «Талибан», талибы — террористическая организация, запрещена в РФ.