Мир 10 мая 2023, 11:11 Поставки оружия на Украину призвали прекратить в Греции Греческий политик Христу призвал прекратить снабжать ВСУ западным оружием U.S. Department of Defense

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Продолжающиеся поставки оружия на Украину нужно прекратить — они никак не способствуют миру. Об этом заявил РИА «Новости» генерал-майор ВВС Греции в отставке, генеральный секретарь греко-российского союза, президент общества друзей Крыма в Греции Павлос Христу.

«Отправлять военные материалы и оружие в случае какого-то столкновения — это худшее, что может быть», — подчеркнул Христу.

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По его мнению, никакое соглашение с НАТО или в ЕС не обязывает Грецию предоставлять вооружение для ВСУ.

«Нет причин нам отправлять оружие», — сказал собеседник агентства.

По словам Христу, настало время прекратить политику отправки оружия на Украину. Западу нужно остановить этот процесс.

Христу обратил внимание, что снабжение ВСУ новыми системами оружия вынуждает Россию применять те виды вооружения, которые ВС страны ранее не использовали, потому что РФ не хочет разрушить Украину.

«Россия бьет по целям, но не современным оружием. Это решение Америки, как подлить масло в огонь. Потому что продолжать конфликт хочет Запад», — заключил он.