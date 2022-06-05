Поставки оружия Киеву помогли Китаю раскрыть «неудобную правду» о США

Военный бюджет США в несколько сотен раз превышает сумму средств, выделенных на развитие международной торговли в стране. На эту деталь обратил внимание официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.

Для сравнения в своем Twitter он опубликовал картинку, где с одной стороны изображена гора долларов, которые Вашингтон выделил на военную поддержку США, а с другой — скромная пачка купюр, символизирующая все инвестиции США в десять стран, входящих в Ассоциацию государства Юго-Восточной Азии (ЮВА).

«Разница в 400 крат показывает, как сильно правительство США любит воевать», — подчеркнул китайский дипломат.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о том, что силы российской противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили десятки боевых целей в зоне спецоперации России на Украине. Путин не уточнил, о каком именно вооружении идет речь. 4 июня Минобороны сообщило, что эти подразделения Вооруженных сил (ВС) сбили военно-транспортный самолет ВСУ. Системы российских ПВО выполнили этот удар под Одессой. ВСУ планировали доставить этим самолетом вооружение и боеприпасы.