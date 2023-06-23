Мир 23 июня 2023, 16:00 Поставки нефти по северной ветке «Дружбы» в Германию и Польшу перекрыли Евросоюз запретил поставки по северной ветке нефтепровода «Дружба» в ФРГ и Польшу РИА «Новости»

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В рамках очередного пакета антироссийских санкций Евросоюз запретил поставки нефти из РФ по северной ветке трубопровода «Дружба» в Германию и Польшу. Заявление опубликовали на сайте ЕС.

«Временное исключение, предоставленное Германии и Польше для поставок сырой нефти из России по северному участку нефтепровода „Дружба“, прекратит своей действие», — отметили в документе.

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При этом Евросоюз не запретил поставлять нефть из третьих стран транзитом через Россию. На сегодняшний день северная ветка трубопровода «Дружба», которая идет в направлении Польши и Германии, не используется этими странами для поставок отечественного сырья. Но по ней проводится транзит нефти из Казахстана.

Как сообщали ранее СМИ, казахстанских власти договорились с ФРГ о поставках до 100 тысяч тонн сырья по магистрали «Дружба» каждый месяц. Также стороны рассматривают возможность наращивания потоков нефти до наибольших объемов.