Поставки московских товаров на Ближний Восток и в Северную Африку выросли более чем на 40%

Поставки товаров из Москвы в страны Ближнего Востока и Северной Африки за первые пять месяцев этого года достигли показателя 1,89 миллиарда долларов США. Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, это на 40,2% больше, чем за первые пять месяцев в 2020 году.

Владимир Ефимов, заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений

«Таких показателей удалось достичь в первую очередь благодаря увеличению экспортных поставок столичной продукции. Так, несырьевой экспорт Москвы за первые пять месяцев 2021 года составил 812,81 миллиона долларов США, что на 69,8% превышает аналогичный показатель 2020 года», — подчеркнул заместитель столичного градоначальника.

Больше всего московских товаров за указанный период закупил Алжир на общую сумму 507 миллионов долларов. В основном речь идет о промышленных товарах, среди которых механическое оборудование и техника, а также оптика. Агропромышленную продукцию закупили Египет и Саудовская Аравия на 87 миллионов и 78 миллионов долларов соответственно. Кроме того страны закупали у Москвы электрические изоляторы, комплектующие радио- и телеаппаратуры, средства для зубной гигиены.

«Промышленная продукция Москвы популярна в странах Ближнего Востока и Северной Африки. За первые пять месяцев 2021 года ее поставки выросли более чем в 3,5 раза и достигли 591 миллиона долларов. Это означает, что на них приходится более 70% от общего объема экспорта столицы», — рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Центр «Моспром» отметил, что поставки промышленной продукции Москвы на рынки Ближнего Востока и Северной Африки пополняются новыми товарами. В Йемен с января по май впервые поставили комплектующие для радио и телеаппаратуры на сумму 3,4 миллиона долларов.

По прогнозам аналитиков Центра «Моспром», наиболее перспективными направлениями для развития экспорта в Саудовскую Аравию являются косметическая продукция, оптоволокно и электрические изоляторы и безалкогольные напитки. В Марокко есть спрос на лекарства, звуковое и осветительное оборудование, товары для спорта и детские игрушки.

В рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» к 2030 году перед столицей, наряду с другими российскими регионами, стоит задача по увеличению экспорта несырьевых неэнергетических товаров на 70% по сравнению с показателем 2020 года. На московском экспорте не сказалась даже пандемия. В прошлом году несырьевой неэнергетический экспорт столицы вырос на 31% относительно 2019 года и составил 39,9 миллиарда долларов США.



Доля Москвы в общем объеме несырьевого неэнергетического экспорта России за прошлый год подросла на пять процентных пунктов и достигла 24,7%. Всего столичная продукция поставлялась в 183 страны мира.