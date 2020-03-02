    02 марта 2020, 23:42

    Поставки крымского вина на Украину выросли в четыре раза

    Ирина Нагайникова

    Федеральная таможенная служба (ФТС) рассказала о росте поставок крымских вин на Украину в 2019 году в четыре раза, а водки — почти в три. Об этом сообщил сайт NEWS.ru.

    ФТС рассказала об отгрузке за 2019 год на Украину винной и водочной продукции стоимостью 3,2 миллиона долларов. Это почти в четыре раза превышает показатель 2018 года.

    РБК ранее сообщил о повышении в 2019 году экспорта российских вин, а также виноградного сусла. Речь идет о 6,4 миллиона килограммов на сумму 8,5 миллиона долларов.

    Отмечается, что экспорт на Украину крымской водки составил в 2019 году 1,2 миллиона килограммов на сумму около миллиона долларов.

    Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз заявил, что экспортируемый из России алкоголь попадает исключительно в самопровозглашенные ЛНР и ДНР, а не подконтрольные Киеву территории. Он отметил, что российские поставщики фактически единственный источник спиртных напитков в ДНР и ЛНР.