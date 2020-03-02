Поставки крымского вина на Украину выросли в четыре раза

ФТС рассказала об отгрузке за 2019 год на Украину винной и водочной продукции стоимостью 3,2 миллиона долларов. Это почти в четыре раза превышает показатель 2018 года.

РБК ранее сообщил о повышении в 2019 году экспорта российских вин, а также виноградного сусла. Речь идет о 6,4 миллиона килограммов на сумму 8,5 миллиона долларов.

Отмечается, что экспорт на Украину крымской водки составил в 2019 году 1,2 миллиона килограммов на сумму около миллиона долларов.

Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз заявил, что экспортируемый из России алкоголь попадает исключительно в самопровозглашенные ЛНР и ДНР, а не подконтрольные Киеву территории. Он отметил, что российские поставщики фактически единственный источник спиртных напитков в ДНР и ЛНР.