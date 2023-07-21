Мир 21 июля 2023, 22:53 Поставки Киеву F-16 не сыграют решающую роль в конфликте — Белый дом Помощник Байдена Салливан: поставки Киеву истребителей F-16 не сыграют роль в конфликте РИА «Новости»

Читать 360tv в

Поставки коллективным западом Киеву истребителей F-16 не сыграют решающую роль в конфликте на Украине. Об этом на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, написал ТАСС.

«Мнение наших военачальников заключается в следующем: представление о том, что самолеты F-16 сыграют решающую роль в этом контрнаступлении, с учетом этой фундаментальной реальности, разыгрывавшейся на поле боя в течение последнего года», — сказал Салливан.

Реклама

Американские военачальники придерживаются «иного мнения», чем можно было слышать от украинцев на этот счет. Все же Салливан добавил, что США будут действовать «как можно быстрее», чтобы поставить Украине истребители.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джон Кирби объявил, что истребители F-16 передадут Украине до конца года, но сами по себе они не смогут изменить обстановку на поле боя.