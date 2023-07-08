Мир 08 июля 2023, 16:31 Поставки кассетных запасов на Украину назвали жестом отчаяния на фоне поражений ВСУ Захарова: США поставкой кассетных боеприпасов затянули ход конфликта U.S. Department of Defense

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США и Украина прикрыли провалы ВСУ в ходе контрнаступления поставками очередного «чудо-оружия», которое никак не скажется на проведении специальной военной операции. Об этом в своем комментарии о передаче киевскому режиму кассетных боеприпасов написала представитель МИД Мария Захарова. Полный текст ее заявления опубликовали на сайте ведомства.

Дипломат подчеркнула, что своим решением администрация президента США решила максимально затянуть конфликт и продолжать боевые действия «до последнего украинца».

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«Речь идет о циничной попытке продлить агонию нынешних украинских властей, не считаясь с жертвами среди гражданского населения», — написала Захарова.

Официальный представитель МИД добавила, что США прекрасно знают цену обещаниям командования украинских сил не применять это оружие против мирного населения. Каждый раз, когда ВСУ передавали все более смертоносные системы вооружений, жертвами оказывались простые люди.

Мировой опыт использования кассетных боеприпасов доказал, что не взорванные элементы остаются опасными и после завершения боев. Это делает США ответственными за минирование территории, и стране придется отвечать за погибших от подрывов русских и украинских детей.

Своим решением администрация США показала, что она еще сильнее вовлечена в конфликт. Международное сообщество должно принять эти факты и проявить свою реакцию.

Кассетные боеприпасы вошли в новый пакет военной помощи Украине, о котором США объявили в минувшую пятницу, 7 июля. Советник по национальной безопасности Белого дома Джейк Салливан заявил, что окончательное решение о передаче этого типа вооружений приняли после письменных гарантий Украины не использовать его против мирного населения.