«Поставки из Китая в Россию не будут сорваны» — Huawei
Российское отделение компании Huawei рассказало о мерах безопасности из-за вспышки коронавируса и поставках в соответствии с планом. Об этом сообщило РИА ФАН.
Представители компании подчеркнули, что все поставки идут в соответствии с заранее согласованным планом. Пока эпидемия коронавируса никак не отразилась на работе российского отделения.
«Российский офис компании Huawei работает в штатном режиме. На данный момент не выявлено ни одного случая заболевания или наличия симптомов среди сотрудников», — заявили в пресс-службе компании.
Также представители Huawei рассказали, что число командировок в Китай сейчас сведено к минимуму. Все офисные и служебные помещения, а также лифты, маршрутные автобусы, кафетерии и прочие дополнительные объекты компании «регулярно проходят тщательную дезинфекцию».