Представители компании подчеркнули, что все поставки идут в соответствии с заранее согласованным планом. Пока эпидемия коронавируса никак не отразилась на работе российского отделения.

«Российский офис компании Huawei работает в штатном режиме. На данный момент не выявлено ни одного случая заболевания или наличия симптомов среди сотрудников», — заявили в пресс-службе компании.

Также представители Huawei рассказали, что число командировок в Китай сейчас сведено к минимуму. Все офисные и служебные помещения, а также лифты, маршрутные автобусы, кафетерии и прочие дополнительные объекты компании «регулярно проходят тщательную дезинфекцию».