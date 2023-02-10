Мир 10 февраля 2023, 20:57 Поставки истребителей на баланс ВСУ назвали угрозой расширения украинского конфликта на Европу GT: поставки истребителей на Украину усилят гонку вооружений РИА «Новости»

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Поставки западных самолетов на нужды ВСУ грозят распространению украинского конфликта на всю Европу. Об этом написали журналисты китайского издания Global Times со ссылкой на результаты опроса неназванных экспертов.

«Маловероятно, что истребители будут размещены на Украине», — дополнили авторы материала.

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По их мнению, эту военную авиацию разместят в странах ЕС, граничащих с Украиной. Среди них журналисты отметили Польшу.

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Авторы материала предположили, что размещение в Европе истребителей, предназначенных для ВСУ, автоматически расширяет список государств — прямых участников конфликта.

Один из опрошенных журналистами экспертов — младший научный сотрудник Института изучения России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Чжан Хун — отметил, что уже сейчас ЕС использует оснащение армии как инструмент измерения политического веса на мировой арене.

«Это особенно очевидно сейчас в Европе, где государства конкурируют за то, чтобы предложить Украине военную технику и продемонстрировать свой дипломатический авторитет», — сказал он.

С ним согласился другой военный эксперт Сун Чжунпин. Он назвал гонку поставок оружия на нужды ВСУ токсичным соревнованием, угрожающим безопасности Европы.