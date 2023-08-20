Мир 20 августа 2023, 09:32 Поставки истребителей F-16 Украине назвали катастрофой для всего человечества Кеннеди-младший назвал катастрофой для всего человечества поставки F-16 Украине U.S. Air Force

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Начало поставок украинским военным многоцелевых истребителей F-16 станет катастрофой для всего человечества. Такое мнение в социальной сети X выразил кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший.

«Поставки F-16 станут отличным решением для оборонной промышленности, но катастрофой как для Украины, так и всего человечества. Почему бы не начать переговоры?» — написал он.

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Кеннеди-младший предположил, что передача истребителей Украине не изменит ситуацию на фронте и не спасет государство от коллапса.

«Обучение украинских пилотов будет очень долгим, потому что работа на F-16 требует огромного количества навыков», — добавил политик.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что пилоты ВСУ уже начали процесс обучения на F-16. При этом он отметил, что нет ясности, когда и сколько именно образцов воздушной техники получит Украина.