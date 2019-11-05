Поставки грузинского вина увеличились в России

Отмечается, что за десять месяцев Грузии удалось экспортировать 75,6 миллиона бутылок вина объемом 0,75 литра в 53 страны мира. Общая стоимость — $195 миллионов. По данным Национального агенства вина, вырос экспорт в США, Великобританию, Польшу, Германию, Израиль, Эстонию, Швецию, Молдову, Нидерланды, Чехию, Швецию, Болгарию, Австралию, Канаду, Монголию и другие страны.

По результатам исследования, Россия оказалась наиболее крупным экспортером грузинского вина — 47,2 миллиона бутылок. Одни из первых мест по лидерству также заняли Украина — 8,3 миллиона, Китай — шесть миллионов, Польша — 3,2 миллиона, Казахстан — 2,9 миллиона, Белоруссия — 2,2 миллиона, Латвия — миллион, США — 604 тысяч, Литва — 570 тысяч и Эстония — 559 тысяч. В целом Грузия экспортирует вино, бренди, чачу и прочие спиртные напитки на сумму $284 миллиона.