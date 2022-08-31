Поставки газа по «Северному потоку» прекратились

Работа «Северного потока» приостановлена на три дня из-за планового ремонта на компрессорной станции (КС) «Портовая». Поставки голубого топлива упали до нуля кубометров в час.

Об этом свидетельствуют данные операторов газотранспортных сетей (ГТС), отметило РИА «Новости».

Поставки по балтийской магистрали прекратились с 04:00 по московскому времени, как и анонсировал «Газпром», это следует из информации оператора газопровода Opal, принимающего газ из «Северного потока».

Еще раньше — с 03:00 по московскому времени — голубое топливо прекратило поступать в менее мощный принимающий газопровод Nel.

Приостановка работы «Северного потока» произведена в связи с регламентными работами на единственном рабочем газоперекачивающем агрегате на КС «Портовая». В официальном заявлении российской компании говорилось, что перекачка газа по магистрали будет остановлена до 04:00 3 сентября по московскому времени.

Заявление «Газпрома» было опубликовано в соответствии с регламентом Евросоюза о целостности и прозрачности оптового энергетического рынка.