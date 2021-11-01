Поставки газа из России в Молдавию начались по новому контракту

Поставки российского газа в Молдавию начались 1 ноября по новому контракту с компанией «Газпром». Об этом заявил пресс-секретарь российского-молдавского предприятия «Молдовагаз» Александр Барбов.

«Поставки газа в Молдавию по новому контракту начались», — сказал он. Его процитировал ТАСС.

Барбов отметил, что стоимость газа в ноябре определяется по формуле расчета цены, достигнутой на переговорах с «Газпромом». Газ поставляется по старому маршруту — через территорию Украины. Ранее вице-премьер республики Андрей Спыну сообщил, что его страна будет закупать газ у «Газпрома» по 450 долларов за тысячу кубометров.

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что газовый кризис в стране закончен. Это произошло после того, как был подписан контракт между «Молдовагазом» и «Газпромом». Она отметило, что правительство решит, нужно ли продлевать в Молдавии чрезвычайное положение. Его ввели в республике ранее из-за нехватки газа.

Продление контракта о поставках газа в республику на пять лет состоялось 29 октября. Переговоры прошли в Санкт-Петербурге.