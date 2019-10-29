  • Поставки газа через Украину решатся через суд

    29 октября 2019, 04:54

    Александра Каширина

    Консультации между Россией и Украиной при посредничестве Еврокомиссии о газовом транзите осложнились противоречиями между «Газпромом» и «Нафтогазом». Об этом сообщила газета «Коммерсант».
    Поставки газа через Украину решатся через суд

    По словам вице-председателя Еврокомиссии Мароша Шефчовича, переговоры осложнились более жесткой позицией российской стороны. Это касалось методики определения тарифа на транспортировку газа и подписания технического соглашения между операторами ГТС России и Украины.

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    Касательно тарифа, Россия требует от Украины вернуться к прямым закупкам газа в России, а не по реверсу из Европы.

    Также Россия настаивает на «нулевом варианте» решения спора между «Газпромом» и «Нафтогазом». Она призывает Украину отказаться от требований по выплате «Газпромом» компенсаций в 2,6 миллиарда долларов, которые российскую компанию обязал заплатить Украине Стокгольмский арбитражный суд, а в ответ обещает списать часть долгов Украины за газ.

    Вчера прошли трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и ЕК по продлению договоров о газовом транзите.