Поставки американского СПГ на Украину сравнили с «угольным прецедентом ЮАР»

Американское посольство заявило, что поставки СПГ — часть помощи Украине на пути к энергетической независимости.

«Если эти поставки осуществляются, значит они выгодны американской стороне, то есть позволяют покрывать затраты на транспортировку. Но для Украины, как ни крути, самым конкурентоспособным и дешевым остается российский газ», — оценил ситуацию Кулагин.

Он отметил, что вариант с поставками американского СПГ «будет заметно дороже тех вариантов, которые использовались до этого».

«Киев попытается использовать первые доставки как очередное достижение в сфере диверсификации, — заявил эксперт. — Здесь можно вспомнить „угольный прецедент“ ЮАР, когда поставки шли по слишком высокой цене, да еще и не подходили для украинских электростанций».

Кулагин назвал демонстративной поставкой танкер с американским СПГ: «В Киеве хотят показать, что теоретически такое возможно».

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Также эксперт отметил, что газ из Соединенных Штатов может вовсе не дойти до Украины.

«Есть традиционное направление поставок по трубопроводу и очень тяжело вести в противоход, поэтому газ, скорее всего, будет потреблен в той же Польше, но оформлен как поставки на Украину», — заключил Кулагин.

По словам политолога Богдана Безпалько, указал на основные интересы США при поставках СПГ. Американцы борются за европейский рынок. В первую очередь, Украина важна здесь как страна-транзитер. Прекращение транзита через нее поставит Европу в более зависимое от американского газа положение.

Кроме того, Украина сама по себе является достаточно объемным рынком сбыта.

«Вопрос в той формуле, которая не озвучивается, но была заложена в контракте. Первое — это минимизация рисков американских поставщиков. Если Украина привязывается к хабу в США, то она зависит от ситуации не на европейском рынке, а на американском. Второй вариант - привязаться к европейской бирже, но тогда риск получается у американских поставщиков, на что они не захотят согласиться. В любом случае одна или другая сторона несет существенные финансовые риски, но риски Украины перекладываются на потребителя», — пояснил Безпалько.