  • Поставки американского СПГ на Украину сравнили с «угольным прецедентом ЮАР»

    21 ноября 2019, 15:17

    Ирина Нагайникова

    Директор Центра изучения мировых энергетических рынков Института энергетически исследований РАН Вячеслав Кулагин назвал демонстративной поставку Украине сжиженного природного газа (СПГ) из США. Об этом сообщил сайт «Экономика сегодня».

    Американское посольство заявило, что поставки СПГ — часть помощи Украине на пути к энергетической независимости.

    «Если эти поставки осуществляются, значит они выгодны американской стороне, то есть позволяют покрывать затраты на транспортировку. Но для Украины, как ни крути, самым конкурентоспособным и дешевым остается российский газ», — оценил ситуацию Кулагин.

    Он отметил, что вариант с поставками американского СПГ «будет заметно дороже тех вариантов, которые использовались до этого».

    «Киев попытается использовать первые доставки как очередное достижение в сфере диверсификации, — заявил эксперт. — Здесь можно вспомнить „угольный прецедент“ ЮАР, когда поставки шли по слишком высокой цене, да еще и не подходили для украинских электростанций».

    Кулагин назвал демонстративной поставкой танкер с американским СПГ: «В Киеве хотят показать, что теоретически такое возможно».

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    Также эксперт отметил, что газ из Соединенных Штатов может вовсе не дойти до Украины.

    «Есть традиционное направление поставок по трубопроводу и очень тяжело вести в противоход, поэтому газ, скорее всего, будет потреблен в той же Польше, но оформлен как поставки на Украину», — заключил Кулагин.

    По словам политолога Богдана Безпалько, указал на основные интересы США при поставках СПГ. Американцы борются за европейский рынок. В первую очередь, Украина важна здесь как страна-транзитер. Прекращение транзита через нее поставит Европу в более зависимое от американского газа положение.

    Кроме того, Украина сама по себе является достаточно объемным рынком сбыта.

    «Вопрос в той формуле, которая не озвучивается, но была заложена в контракте. Первое — это минимизация рисков американских поставщиков. Если Украина привязывается к хабу в США, то она зависит от ситуации не на европейском рынке, а на американском. Второй вариант - привязаться к европейской бирже, но тогда риск получается у американских поставщиков, на что они не захотят согласиться. В любом случае одна или другая сторона несет существенные финансовые риски, но риски Украины перекладываются на потребителя», — пояснил Безпалько.